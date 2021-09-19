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Общество19 сентября 2021 8:21

В Ставропольском выздоровевших от коронавируса стало на 257 человек больше

Обновленные данные по заболеваемости сообщил губернатор Владимир Владимиров
Алина МАКСИМОВА
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За минувшие сутки на Ставрополье полностью выздороветь удалось еще 257 пациентам ковидных отделений. Об этом на своей странице в социальной сети заявил глава региона Владимиров.

- За сутки количество выздоровевших увеличилось на 257, в целом выписано уже 65,5 тысячи человек, - написал губернатор.

Глава региона отметил, что пока динамика заболеваемости в крае не снижается. За прошедшие сутки жертвами инфекции стал еще 21 пациент. За все время пандемии на Ставрополье скончались 2732 человека.

Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день прививку сделали более 695 тысяч человек.