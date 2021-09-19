Губернатор Ставрополья проголосовал на своем участке в краевой столице

На Ставрополье проходит третий день голосования. Утром 19 сентября 2021 года в краевой столице проголосовал губернатор региона Владимир Владимиров. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях, отметив, что голосовал за «мирное будущее».

- С утра проголосовал на своем участке в Ставрополе. Опуская бюллетень в урну, мы заявляем о том, каким хотим видеть будущее наших детей, нашего края и всей страны. Оно должно быть благополучным, мирным и счастливым. За это отдал свой голос, - написал губернатор.

Глава региона напомнил, что избирательные участки будут работать до 20.00 вечера воскресенья 19 сентября 2021 года и те, кто еще не голосовал, еще могут успеть отдать свой голос.