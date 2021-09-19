На Ставрополье в голосовании приняли участие более 600 тысяч избирателей

В Ставропольском крае в голосовании приняли участие более 600 тысяч избирателей. О ходе избирательной кампании в регионе на площадке медиацентра «Выборы-2021» рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что выбранный трехдневный формат проведения выборов оказался удобным для жителей края и позволил создания безопасные условия голосования.

Сам губернатор проголосовал утром 19 сентября 2021 года. Об этом он также сообщил на своей странице в социальных сетях, напомнив, что голосование продлится до 20.00 воскресенья 19 сентября 2021 года.