Ставропольские спортсменки вернулись с наградами с чемпионата России по спортивному туризму

Ставропольские спортсменки привезли награды с чемпионата России по спортивному туризму, который проходил в Набережных Челнах. В состязаниях приняли участие спортсмены из 20 регионов страны.

Наши спортсмены вернулись домой с бронзовыми медалями.

- Маргарита Черникова и Софья Паськова в парных связках на спринтерской дистанции показали лучшее время дня – 33 минуты 12 секунд, что на одну секунду быстрее пары из Санкт-Петербурга. А по сумме длинной дистанции и спринта ставропольчанки завоевали бронзовые медали, - сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя. - В упражнении среди четверок наша женская команда в составе Маргариты Черниковой, Софьи Паськовой, Елены Гореловой и Полины Мельниковой также заняли 3 место.

Финал Кубка России пройдет в декабре в Пермском крае.