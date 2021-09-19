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Общество19 сентября 2021 10:50

В Ставрополе на Татарском городище состоялся фестиваль исторической реконструкции

Быт и культуру скифов воссоздали профессиональные реконструкторы
Алина МАКСИМОВА
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В Ставрополе на Татарском городище состоялся фестиваль исторической реконструкции, который посвятили культуре и быту скифов.

Побывать на историческом фестивале «Наследие степей и гор» могли все желающие. Участники продемонстрировали горожанам то, как жили скифы и сарматы. Ставропольцы также смогли проникнуться культурой древней цивилизации: для гостей в живом исполнении звучали песни тех времен.

Созданием экспонатов занимались профессиональные реконструкторы, которым удалось воссоздать предметы быта скифов и сарматов. Гости фестиваля также смогли поучиться ремеслу, например, попробовать свои силы в кузнечном деле.