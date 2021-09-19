В Ставрополе на Татарском городище состоялся фестиваль исторической реконструкции, который посвятили культуре и быту скифов.

Побывать на историческом фестивале «Наследие степей и гор» могли все желающие. Участники продемонстрировали горожанам то, как жили скифы и сарматы. Ставропольцы также смогли проникнуться культурой древней цивилизации: для гостей в живом исполнении звучали песни тех времен.

Созданием экспонатов занимались профессиональные реконструкторы, которым удалось воссоздать предметы быта скифов и сарматов. Гости фестиваля также смогли поучиться ремеслу, например, попробовать свои силы в кузнечном деле.