Гостям Fish-парка в Железноводске предложат блюда из продуктов Предгорья

В 2022 году в Железноводске на городском Курортном озере планируют создать Fish-парк, где гости смогут отведать блюда из экологически чистых продуктов Предгорного района.

Проект будет реализован в рамках сотрудничества Предгорного округа с Железноводском в сфере ресторанного бизнеса.

Как сообщили в управлении по информполитике СК, данный совместный проект не единственный из намеченных.

- Наша земля всегда славилась щедрыми урожаями. Произведенные у нас продукты заслуживают того, чтобы радовать вкусом и качеством всех россиян, - заявил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.