На Ставрополье явка на выборах по итогам двух дней составила порядка 42 процентов

На Ставрополье продолжается голосование. По итогам двух дней явка на выборах в регионе составила порядка 42 процентов.

- По выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва явка составила 41,89 процента. По выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва 41,54 процента, - сообщили «КП-Ставрополь» в избирательной комиссии Ставропольского края.

Отмечается, что самая высокая явка отмечается в Новоалександровском районе. Здесь проголосовало 64,22 процента избирателей.

На данный момент в комиссию поступило 79 обращений.

- По всем обращениям в установленный законом срок принимаются соответствующие меры реагирования и даются ответы заявителям, - сообщили в ИК СК.

Избирательные участки будут открыты до 20.00 19 сентября 2021 года.