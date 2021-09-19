Дорогу в станице Курской отремонтируют впервые за 20 лет

В станице Курской Ставропольского края впервые за два десятка лет отремонтируют дорогу.

- Работы на втором участке по улице Балтийской в станице Курской на Ставрополье ведутся в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы», - сообщили в управлении по информполитике СК.

Данный участок дороги протяженностью в 1,2 километра был всегда гравийным. На данный момент гравийный слой демонтирован, выполнена подсыпка песчано-гравийной смеси, проведена укатка.

- Впереди работы по укладке асфальта. Стоимость проекта - 14 млн рублей, - рассказали в пресс-службе администрации округа.

Также завершается капремонт первого участка дороги по Балтийской, длиной около 3 километров. Здесь уже появилось асфальтовое покрытие, установлены бортовые камни. Ведется благоустройство тротуаров.

- Финансирование из краевого бюджета на объекте составило более 100 млн рублей, - отметили в управлении по информполитике СК.

Отремонтированная дорога облегчит местным жителям путь к райбольнице и детсаду.