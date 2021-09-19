Почти 9 миллионов рублей направлено на благоустройство двух игровых зон в Ессентуках

В Ессентуках в двух районах появились новые спортивные и игровые площадки. На их благоустройство направлено без малого 9 миллионов рублей.

- Объекты для капремонта выбрали жители путем голосования, отдав предпочтение площадкам по адресу Вокзальная, 23А и Белоугольная, 10, - сообщили в управлении по информполитике СК.

Для самых маленьких жителей города построены городки с качелями и горками, а для тех, кто постарше – зону воркаут и поле для спортивных игр. Также установлено освещение, резиновое покрытие и скамейки.

- Чтобы погулять с детьми, раньше приходилось ехать в другой микрорайон, что, конечно, неудобно. Я даже представить не могла себе, что за такой короткий срок у нас сделают такую красоту! Старшие дети теперь постоянно на воркаут-площадке, а младшая с игровой уходить не хочет. Но самое главное, это рядом с домом, - говорит многодетная мама из Ессентуков Наталья Трушева.