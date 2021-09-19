В Зеленокумске в 2021 году реализовано три народных проекта

В 2021 году в Зеленокумске в рамках программы поддержки местных инициатив удалось реализовать два народных проекта: были проведены работы по благоустройству сквера на площади 1 Мая в районе школы №3 и по ремонту дороги по переулку Крупской и приобретению коммунальной техники для уборки города.

- Стоимость проекта - более 2,7 млн рублей, в том числе 1,6 млн – из краевого бюджета, - сообщили в управлении по информполитике Правительства СК. - Всего в Советском округе в текущем году будет реализовано 9 народных проектов.

Отмечается, что в рамках программы в этом году будут благоустроены 304 территории на общую сумму 928,7 млн рублей.