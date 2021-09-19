В Северной Осетии 57 депутатов единогласно поддержали на выборах кандидатуру Меняйло

За Меняйло проголосовали 57 депутатов Парламента. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания.

В Северной Осетии 19 сентября 2021 года на 49-м заседании Парламента был избран глава республики. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Сергея Меняйло. За действующего руководителя проголосовали все 57 депутатов, участвовавших в голосовании.

- Состоявшееся тайное голосование с использованием электронной системы подсчета дало следующие результаты: за Сергея Меняйло высказались единогласно все 57 депутатов, принявших участие в голосовании. Всего присутствовало 59 депутатов, - сообщили в пресс-службе главы и Правительства Северной Осетии.

Вступая в должность, Сергей Меняйло поблагодарил Парламент за оказанное доверие и поддержку.

– Спасибо за поддержку Парламенту Северной Осетии. И, конечно, хочется сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие. Я в полной мере осознаю ту высокую ответственность, которая сегодня ложится на меня и на тот коллектив, который нам предстоит сформировать. Мы отвечаем перед народом Северной Осетии и Президентом страны. И я сделаю всё зависящее от меня, чтобы оправдать ваши ожидания. Мы рассчитываем на тесное взаимодействие с полномочным представителем Президента в Северо-Кавказском федеральном округе и с федеральными органами исполнительной власти. Без такого взаимодействия в отдельно взятом регионе, конечно, ничего не решить. Я надеюсь, что мы все сегодня сможем объединиться для решения тех больших задач, которые сегодня стоят перед нами, – сказал Меняйло.