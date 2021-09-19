Избранный глава Северной Осетии Сергей Меняйло принес присягу народу республики

В Северной Осетии состоялась церемония вступления в должность нового главы республики Сергея Меняйло. Избранный единогласным решением депутатов Парламента глава республики принес присягу.

На церемонии инаугурации присутствовали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, Председатель Парламента РСО – Алания Алексей Мачнев, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от РСО – А Таймураз Мамсуров и Арсен Фадзаев, депутаты Госдумы РФ, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, Председатель Правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, руководители силовых и правоохранительных ведомств Северной Осетии, территориальных органов исполнительной власти, главы муниципальных образований республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

С вступлением в должность Сергея Меняйло поздравил Юрий Чайка.

- Безусловно, в первую очередь, это здравоохранение и образование – программы модернизации по этим направлениям в стадии завершения. Приняты достаточно эффективные меры, направленные на дальнейшие позитивные социально-экономические преобразования региона, укрепление гражданского мира и согласия в обществе. В том числе, речь идет о снижении уровня безработицы, росте промышленного и туристического потенциала. Большая работа проделана по развитию города Беслана. Дальнейшей программой действий для всей страны по-прежнему является майский Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Главная цель – повысить качество жизни в Северной Осетии. И для этого у региона есть все возможности. Уверен, Ваши богатый жизненный и профессиональный опыт будут способствовать достижению поставленных задач, – сказал Юрий Чайка.

Напомним, Сергей Меняйло был избран 19 сентября 2021 года на 49-ом заседании Парламента РСО-Алания на пятилетний срок полномочий.