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Политика19 сентября 2021 22:12

В Железноводске для прикованного к больничной койке пациента организовали голосование

К мужчине по его просьбе приезжали члены избирательной комиссии
Алина МАКСИМОВА
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В Железноводске члены избирательной комиссии организовали голосование в больнице по просьбе пациента. Мужчина обратился с заявлением о выездном голосовании. После пациента навестили волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 19 сентября 2021 года.

- Ребята проявили самые настоящие человеческие качества и привезли в больницу вкусные угощения, фрукты и цветы для нашего жителя, оказавшемся в трудной жизненной ситуации. Хорошее дело сделали, — рассказал глава города Евгений Моисеев.

Тем временем по состоянию на 18:00 явка на выборах в Ставропольском крае превышала 60%. Избирательные участки закрылись в 20.00 19 сентября 2021 года после трехдневного голосования.