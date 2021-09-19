В Железноводске для прикованного к больничной койке пациента организовали голосование

В Железноводске члены избирательной комиссии организовали голосование в больнице по просьбе пациента. Мужчина обратился с заявлением о выездном голосовании. После пациента навестили волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 19 сентября 2021 года.

- Ребята проявили самые настоящие человеческие качества и привезли в больницу вкусные угощения, фрукты и цветы для нашего жителя, оказавшемся в трудной жизненной ситуации. Хорошее дело сделали, — рассказал глава города Евгений Моисеев.

Тем временем по состоянию на 18:00 явка на выборах в Ставропольском крае превышала 60%. Избирательные участки закрылись в 20.00 19 сентября 2021 года после трехдневного голосования.