Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 9:01

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 351 человек

Число зараженных в регионе достигло 82331
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

На Ставрополье число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже составило более 35,6 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

За сутки выписали 141 пациента. Число зараженных на Ставрополье достигло 82331. К сожалению, в крае продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом.

Так, за сутки скончались еще 20 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Сдержать распространение инфекции, избежать пагубных последствий поможет вакцинация. Пожалуйста, прививайтесь. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.