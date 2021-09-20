На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 351 человек

На Ставрополье число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже составило более 35,6 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

За сутки выписали 141 пациента. Число зараженных на Ставрополье достигло 82331. К сожалению, в крае продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом.

Так, за сутки скончались еще 20 пациентов. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- Сдержать распространение инфекции, избежать пагубных последствий поможет вакцинация. Пожалуйста, прививайтесь. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.