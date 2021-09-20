На Ставрополье явка на выборах к 18:00, 19 сентября, составила 60,43 %. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Сергей Тарасов.

На Ставрополье 4 района стали лидерами по явке на выборах: это Новоалександровский округ - 82,50%, Невинномысская городская - 79,29%, Степновская - 78,27% и Ипатовская - 77,96%.

Тем временем на Ставрополье выявили районы с наименьшей явкой на выборах. Антилидерами стали – Буденновский округ - 40,30%, Предгорный - 38,43% и Георгиевский - 34,65%.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила о решении уволить председателя территориальной избирательной комиссии в Ставропольском крае после выявленного нарушения на избирательном участке в Пятигорске.