В Ставрополе попытка перебежать дорогу обернулась для школьницы сломанной ключицей

Инцидент произошел 19 сентября, около 15:30, на улице Рогожникова в Ставрополе. Там водитель Лада Гранта сбил школьницу, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

10-летняя девочка получила травму головы и ключицы.

За рулем легковушки был 44-летний водитель, который за последние два года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе скоростного режима и непредоставление преимущества в движении пешеходу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.