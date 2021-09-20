Российским автолюбителям представили обновленный SKODA KODIAQ

Фото: ŠKODA.

«Более выразительный и более технологичный» - так отзываются о представленном на днях в Москве обновленном ŠKODA KODIAQ. Семейный внедорожник чешской марки, доступный в комплектациях Active, Ambition и Style с расширенным перечнем стандартного оснащения, а также в версиях SPORTLINE и L&K, усовершенствован изнутри и снаружи. Автомобиль стал еще более стильным, комфортным и безопасным!

Многие поклонники бренда отмечают более эффектный образ новинки - с ее приподнятым капотом и более вертикальной шестиугольной решеткой радиатора. Кроме того, уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащен светодиодными фарами, которые стали более узкими. А опционально впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары. Познакомившиеся с новинкой автолюбители оценили также декоративные вставки в салоне и контрастную строчку на передней панели и дверях.

Еще один плюс: фоновая LED-подсветка получила больше функций и включает десять оттенков. Что касается моторной гаммы, то для модели предусмотрено три бензиновых и один дизельный двигатель объемом от 1,4 л до 2 л и мощностью от 125 л. с. до 180 л. с. Стоимость новинки - от 1 961 000 рублей.

Более подробно познакомится с обновленным ŠKODA KODIAQ можно на официальном сайте марки: https://www.skoda-avto.ru/models/kodiaq-tizer.

О поступлении новинки в дилерский центр «СтрелаАвто» и о посвященном ŠKODA KODIAQ Дне открытых дверей в Минводах мы сообщим дополнительно, следите за нашими новостями.

Наш адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ, здание 1, строение 1, тел. (87922) 6-53-53.

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