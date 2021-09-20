В Ставропольском крае за сутки прошедших вакцинацию стало на 366 человек больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 19 сентября получили 695790 человек. За сутки +418 человек. Вторым компонентом в нашем крае привился уже 652881 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 366 человек больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Остаток вакцины на 20 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 232738 доз, а по второму 142939 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 205609 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 199 человек.

На вакцинацию через интернет за весь период пандемии записались 57367 жителей края. За последние 24 часа на прививку от коронавируса записались 129 человек.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже составило более 35,6 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

За сутки выписали 141 пациента. Число зараженных на Ставрополье достигло 82331. К сожалению, в крае продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом.

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