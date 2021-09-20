Лжеброкер обманул жительницу Минераловодского городского округа на сумму более 12,5 млн рублей

58-летней жительницей поселка Змейка в Минераловодском городском округе позвонил неизвестный мужчина и представился брокером. Злоумышленник убедил женщину преумножить свои сбережения при помощи электронной торговой площадки.

Желая получить «легкие» деньги, ставропольчанка в течение почти двух месяцев перечисляла на якобы открытый на ее имя депозитный счет.

Всего женщина провела транзакции на сумму более 12,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Когда спустя время женщина не получила обещанной финансовой выгоды, она обратилась за помощью к полицейским.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого.