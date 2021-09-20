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Происшествия20 сентября 2021 11:46

На дорогах Ставрополья с 21 сентября пройдет операция «Скорость»

Рейды пройдут в круглосуточном режиме
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На наиболее аварийных участках автодорог Ставрополья с 21 по 26 сентября пройдет второй этап операции «Скорость».

Операция охватит крупные города – Ставрополь, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Георгиевск, Минеральные Воды, а также Александровский, Курский, Левокумский, Степновский, Кировский, Советский, Нефтекумский округа, регион КМВ, федеральную трассу «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», а также трассы вокруг краевого центра.

Рейды пройдут в круглосуточном режиме. Скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской, будут использовать мобильные приборы измерения скорости.

При выявлении нарушений данные передаются ближайшему экипажу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.