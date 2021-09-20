Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2021 11:56

На Ставрополье увеличат финансирование жилищной программы «Молодая семья» до 1 млрд рублей

Эту инициативу предложил губернатор региона
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе провели еженедельное рабочее совещание в правительстве края, где обсудили вопрос обеспечения жильем молодых семей. Эта задача решается с помощью региональной программы «Молодая семья».

Губернатор Ставрополья предложил увеличить финансирование программы в 2022 году, чтобы ее участниками смогли стать больше семей.

Владимир Владимиров поручил краевым министерствам финансов и строительства внести соответствующие корректировки в программу к ноябрю этого года. Совместно с главами муниципальных образований также будет сформирована очередность участников программы на 2022 год.

Также губернатор внес инициативу по расширению льготного налогообложения для многодетных семей края в части уплаты транспортного налога.

Напомним, один из родителей, воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей, освобождается от уплаты транспортного налога. Эта норма распространяется на транспортные средства мощностью до 150 л.с.

Губернатор предложил расширить действие налоговой льготы для транспортных средств мощностью до 250 л.с.

По поручению губернатора соответствующий законопроект будет оперативно разработан Правительством края и представлен на рассмотрение в Ставропольскую краевую думу.