На Ставрополье увеличат финансирование жилищной программы «Молодая семья» до 1 млрд рублей

В Ставрополе провели еженедельное рабочее совещание в правительстве края, где обсудили вопрос обеспечения жильем молодых семей. Эта задача решается с помощью региональной программы «Молодая семья».

Губернатор Ставрополья предложил увеличить финансирование программы в 2022 году, чтобы ее участниками смогли стать больше семей.

Владимир Владимиров поручил краевым министерствам финансов и строительства внести соответствующие корректировки в программу к ноябрю этого года. Совместно с главами муниципальных образований также будет сформирована очередность участников программы на 2022 год.

Также губернатор внес инициативу по расширению льготного налогообложения для многодетных семей края в части уплаты транспортного налога.

Напомним, один из родителей, воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей, освобождается от уплаты транспортного налога. Эта норма распространяется на транспортные средства мощностью до 150 л.с.

Губернатор предложил расширить действие налоговой льготы для транспортных средств мощностью до 250 л.с.

По поручению губернатора соответствующий законопроект будет оперативно разработан Правительством края и представлен на рассмотрение в Ставропольскую краевую думу.