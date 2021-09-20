В 2022 году размер выплаты «Детям войны» Ставрополья увеличен до 7 тыс. рублей

На Ставрополье в 2022 году размер выплаты «Детям войны» увеличен на 2 тыс. рублей и составит 7 тыс. Об этом сообщили в минтруде края.

Также каждый день будет проводиться индексация этой меры господдержки. Соответствующие изменения внесли в местный Закон «О детях войны в Ставропольском крае».

Единовременные выплаты производятся каждый год за счет средств бюджета края с 2019 года. В этом году ее получили более 130 тыс. жителей региона.

Напомним, к категории «Дети войны» отнесены граждане России, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории Ставропольского края.

«Детям войны» выдается соответствующее удостоверение, начисляется выплата в беззаявительном порядке независимо от получения иных мер социальной поддержки.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье увеличат финансирование жилищной программы «Молодая семья» до 1 млрд рублей. Эту инициативу предложил губернатор региона.