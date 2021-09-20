В Северной Осетии 20 сентября вспоминают жертв кармадонской трагедии

Фото: пресс-служба республиканского управления МЧС России

В Северной Осетии прошло возложение венков и цветов к монументу, погибшим при сходе ледника Колка. Со дня схода ледника Колка в Геналдонском ущелье прошло уже 19 лет.

Напомним, 20 сентября 2002 года, 20:08, на верхнюю часть ледника Колка, расположенную на высоте 3250 метров над уровнем моря, упала глыба висячего ледника объемом около 8 млн. кубометров. Глыба тогда сорвалась с восточного отрога горы Джимарай-хох с высоты 4350 метров.

Спасательные работы в Геналдонском ущелье проходили две недели, а поисковые – 9 месяцев. Это был уже третий сход ледника Колка. Предыдущие два произошли в 1834 и 1902 годах, но они не имели таких трагичных последствий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Всего погибли и пропали без вести более 120 человек, в числе жертв - группа сотрудников республиканского парламента, Конституционного суда, центризбиркома, артисты театра «Нарты», съемочная группа во главе с российским режиссером и актером Сергеем Бодровым-младшим.

После произошедшей трагедии ледник Колка стал объектом пристального внимания правительства Северной Осетии, МЧС и ученых-гляциологов.

Существуют разные версии произошедшего. Некоторые специалисты предполагают, что в Геналдонском ущелье произошел газодинимический удар, другие утверждают, что за последние годы до крушения ледник Колка набрал критическую массу.