Более 500 жителей Минераловодского округа привились от коронавируса и гриппа на избирательных участках

17-19 сентября выездные бригады медиков Минераловодской районной больницы в рамках краевого проекта «За здоровье» развернули мобильные прививочные пункты на избирательных участках в Минводах, поселках Евдокимовском и Новотерском, селах Левокумка, Канглы, Нагуты и в хуторе Красный пахарь.

Таким образом по данным краевого минздрава, за три дня голосования прошли вакцинацию от коронавируса и гриппа 241 и 309 человек соответственно.

Медработники проконсультировали всех желающих привиться и провели первичный осмотр перед прививкой: измерялась температура, давление, уровень сатурации и глюкозы в крови.

Напомним, благодаря слаженной работе медиков ставропольцы могли не только проголосовать на выборах 17-19 сентября, но и получить надежную защиту от гриппа и коронавируса прямо на избирательных участках.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что первый компонент вакцины от COVID-19 на 19 сентября получили 695790 человек. За сутки +418 человек. Вторым компонентом в нашем крае привился уже 652881 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 366 человек больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внедрят ген Антихриста и не родишь: какие мифы о вакцинации я услышала перед прививкой и что говорят ученые

Журналист «КП» рассказывает, какими страшилками про коронавирус ее пугали в очереди, как связана потенция и прививка и могут ли с уколом внести чужую частичку (Подробнее)