«Приоритет-2030»: СКФУ представил программу развития вуза на ближайшие 10 лет

Фото: СКФУ.

Российские университеты - конкурсанты федеральной программы «Приоритет-2030» - продолжают защиту стратегических программ развития. Свои идеи представила перед комиссией Минобрнауки РФ команда Северо-Кавказского федерального университета во главе с ректором Дмитрием Беспаловым.

Он отметил, что программа опирается на первоочередные макрорегиональные задачи и накопленный вузом опыт. По словам ректора, университет, в рамках новой программы, сосредоточится на 5 стратегических проектах, которые обеспечат вклад как в научно-технологическое развитие СКФО, так и в развитие его социальной сферы.

- С учетом перспектив специализации округа и университетского задела будет реализован ряд инновационных междисциплинарных научно-технологических проектов. В результате мы получим новую линейку продуктов для персонализированного питания и здорового долголетия, экологичные средства защиты растений нового поколения. Будут внедрены роботизированные и цифровые технологии в АПК. В области биомедицины разработаны соединения с высокой противоопухолевой активностью и новые материалы для имплантации, - сказал Дмитрий Беспалов.

Среди тем проектов - продвижение русского языка за рубежом, обеспечение кадрового и научно-технологического потенциала округа, развитие туризма, формирование предпринимательской культуры и компетенций.

Как рассказали в вузе, для реализации направлений программы университет инициировал появление консорциумов, что позволит решать задачи по созданию актуальных интеллектуальных продуктов на опережение, а также по распространению в регионе лучших практик.

Программу развития университета поддержали Аппарат полпреда в СКФО и губернатор Ставрополья.