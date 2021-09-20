В Ставропольском крае на двух УИК из-за нарушений аннулировали результаты голосования

На Ставрополье часть бюллетеней на выборах признали недействительными. Об этом сообщил председатель краевой избирательной комиссии Сергей Тарасов.

Так, на двух избирательных участках в Пятигорске и Ставрополе выявили нарушения, которые стали основанием для признания недействительными части бюллетеней. Первый случай произошел в Пятигорске.

Там на УИК №1085 после инцидента со шваброй аннулировали результаты голосования за два дня. Во втором случае в Ставрополе была нарушена целостность сейф-пакета. В избиркоме это нарушение назвали ненамеренным.

Напомним, Ставропольская краевая избирательная комиссия признала нарушения, выявленные на УИК № 1085 в Пятигорске и приняла ряд мер.

В частности, Сергей Тарасов, председатель крайизбиркома, заявил, что все результаты голосования на данном участке за 17 и 18 сентября 2021 года будут аннулированы. Также будет уволен председатель УИК, где зафиксированы грубые нарушения.

- Считаем, что был грубо нарушен порядок проведения голосования, и он ведет за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей. В этой связи принято постановление территориальной избирательной комиссии Пятигорска об освобождении от должности председателя участковой избирательной комиссии №1085. Сейчас работаем по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах голосования в течение двух дней - 17 и 18 сентября, - заявил Тарасов в ходе видеосвязи в ЦИК РФ.