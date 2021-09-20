В домах 14 тысяч жителей Ставрополья после аварии восстановили электроснабжение

В станице Ессентукской Предгорного округа, где без света утром 20 сентября остались более 14 тысяч человек, восстановили электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставрополью.

- Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, в 12:27 электроснабжение восстановлено в полном объеме, - прокомментировали в региональном ведомстве.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в станице Ессентукской, 20 сентября, около 10:30, из-за аварии произошло массовое отключение электричества. Причиной аварии послужило отключение фидера №139.