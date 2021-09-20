«Россети Северный Кавказ» готовят к зиме энергообъекты самого большого района Северной Осетии

Фото: Россети.

Специалисты «Россети Северный Кавказ» в Северной Осетии продолжают комплексную работу по обновлению распределительных сетей, которая позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей в сельской местности.

Мероприятия проходят во всех районах республики в рамках ремонтной кампании, направленной на подготовку энергообъектов к осенне-зимнему периоду. Так, энергетики филиала «Севкавказэнерго» с начала текущего года провели в самом большом районе республики - Алагирском - капитальный ремонт 18 трансформаторных подстанций, техническое обслуживание 74 энергообъектов.

Специалисты также отремонтировали 6 километров линий электропередачи 6/0,4 кВ, в том числе с заменой оголенного провода на современный самонесущий изолированный (СИП). Установили более 130 новых опор взамен ветхих. До конца года энергетикам предстоит подготовить к зимним нагрузкам еще 8 километров распределительных сетей с заменой более трех километров провода на СИП.

Ремонтная кампания проходит на всей территории ответственности Алагирских районных электрических сетей в 31 населенном пункте района. Результатом проводимых мероприятий станет повышение надежности и качества электроснабжения 36 тысяч жителей и 22 социально значимых объектов, в том числе 11 медицинских учреждений.