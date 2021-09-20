В Ставрополе директор организации обвиняется в неуплате 43 миллионов рублей налогов

В Ставрополе директор ООО «Промстройоборудование» обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, с октября 2018 года по июль 2019 года мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.

Он представлял в налоговый орган декларации, которые содержали заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 43 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.