Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2021 16:01

В Ставрополе директор организации обвиняется в неуплате 43 миллионов рублей налогов

Против него возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе директор ООО «Промстройоборудование» обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Так, с октября 2018 года по июль 2019 года мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.

Он представлял в налоговый орган декларации, которые содержали заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 43 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.