Интерпол помог найти на Ставрополье автора секс-видео с малолетней

По базе данных Интерпола смогли найти автора секс-видео с малолетней девочкой. Им оказался 37-летний отец ребенка, семья живет в Предгорном районе. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь".

Австралийский специалист внес в международную базу 110 фотографий и десять роликов ставропольца и его дочери. После детального анализа были установлены личности "героев" видео. Хотя отец пытался зашифроваться, публикуя материалы в сеть.

- Я стал посещать различные сайты, содержащие материалы с изображением детей. Те, которые не выдают обычные поисковики, такие как Яндекс или Google. Для этого я входил через специальный браузер, который использует зашифрованное соединение. На сайтах я находил однодневные тематические чаты, - давал показания ставрополец.

Как Михаил (имя изменено - Прим.) пришел к такому и какой приговор зачитал судья - читайте в материале "КП-Ставрополь".