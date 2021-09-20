После стрельбы в Перми на Ставрополье усилят защищенность образовательных учреждений

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родителям, родным и близким погибших и раненых ребят, сотрудников вуза, всем жителям Пермского края.

- Потрясен сегодняшними сообщениями из Перми. В результате нападения в Пермском государственном университете погибли, пострадали люди. Вопиющее и циничное преступление не может оставить равнодушным. То, что такие трагедии происходят - это вызов и обществу в целом, и конкретно отрасли образования. На него надо искать ответ, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграме.

По словам губернатора, сейчас на Ставрополье проверяют выполнение мер антитеррористической безопасности в учреждениях образованиях.

- И обязательно проработаем пути для повышения их защищенности в формате антитеррористической комиссии и краевого координационного совещания по правопорядку, - подытожил Владимир Владимиров.

Ранее «КП» писала, что стрелявшим оказался 18-летний студент 1 курса юридического факультета по имени Тимур Бекмансуров. Перед убийством молодой человек зачистил всю информацию о себе в соцсети, но оставил пост, где упомянул лишь немного о себе. В том числе заявил, что ему понравились его однокурсники и, встретив их, он бы их отпустил.