Органы власти и Россельхозбанк подписали соглашения о сотрудничестве на выставке «PRO Яблоко 2021»

Фото: Россельхозбанк.

Третья международная специализированная выставка технологий для современного садоводства «PRO Яблоко-2021» прошла с 16 по 18 сентября в выставочном комплексе «МинводыЭКСПО» при участии и поддержке Россельхозбанка. Организаторами выставки выступили Ставропольский центр плодового питомниководства «Сады Ставрополья», Международная школа современного садоводства, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, правительство Ставропольского края.

Ежегодно выставка «PRO Яблоко» принимает более 700 руководителей и представителей предприятий по производству плодовой продукции, посадочного материала, компаний производителей и поставщиков техники, оборудования, хранения, переработки, линий сортировки и упаковки, представителей органов государственной власти, бизнес-сообществ и торговых сетей. Ключевым мероприятием выставки стал конгресс, который открыли первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и глава министерства сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

На пленарном заседании «PRO тенденции развития промышленного садоводства в Российской Федерации» представители отрасли обсудили тенденции развития промышленного садоводства, подвели итоги сезона 2021 года и наметили тренды развития направления в будущем году.

Также в деловую программу конгресса вошло порядка 10 сессий, на которых специалисты обсудили вопросы разработки и реализации мер поддержки ускоренного развития российского садоводства и питомниководства, внедрения соответствующих мировому уровню интенсивных технологий производства товарной продукции, обеспечения производителей современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием, стимулирования производства отечественного посадочного материала высокоурожайных сортов, повышения конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутренних и внешних рынках.

Россельхозбанк ежегодно выступает ключевым партнером выставки и принимает активное участие в мероприятиях деловой программы.

- Отрасль промышленного садоводства является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса региона, и мы видим большой потенциал финансирования данного сегмента. Ее эффективному развитию бесспорно способствуют именно такие масштабные выставки, которые позволяют профессионалам консолидировать ключевые тенденции и находить новые прогрессивные бизнес-решения и идеи. Поэтому мы и в дальнейшем будем стремиться поддерживать подобные мероприятия, - подчеркнула директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Зоя Тихомирова.

Так, на сессии «PRO Меры государственной поддержки и финансовые инструменты развития садоводства» выступили Антон Тихонов, исполнительный директор Управления отраслевой и технологической экспертизы Департамента крупнейшего бизнеса Россельхозбанка», с презентацией на тему «Потенциал развития и финансирования отрасли садоводства - глазами банка» и Ирина Леонова, замдиректора Ставропольского филиала Россельхозбанка, с темой «Партнерство в промышленном садоводстве».

Традиционно банк представил свою экспозицию, которая продемонстрировала достижения в сфере поддержки АПК и смежных отраслей, а также предусматривала комфортную зону делового общения, проведения рабочих встреч и переговоров. На стенде посетители и участники выставки получали консультации специалистов РСХБ по всему спектру продуктов и услуг, принимали участие в беспроигрышной лотерее и мастер-классах.

На выставке были подписаны соглашения о развитии сотрудничества в 2021-2022 году между Россельхозбанком и органами государственной власти (Министерством сельского хозяйства Ставропольского края, Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики), и представителями краевого АПК (ООО «Южный дом», ООО «Ингениум», Товариществом на вере «Агрозоопродукт Зимин и К»).