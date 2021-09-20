Ставропольцы могут повысить пенсию за счет детей-студентов

Пенсионный фонд Ставропольского края напомнил пенсионерам родителям о доплате в 2014 рублей за каждого иждивенца. Важно, чтобы ребенок был студентом старше 18 лет, но не младше 23 и обучался по очной форме. На детей до 18 лет выплата устанавливается независимо от факта учебы, уточняют представители ПФР.

Чтобы получить выплату, надо отдать в ПФР свидетельство о рождении ребенка. А если ребенок учится в вузе, требуется дополнительные документы, такие как справка из учебного заведения об очной форме обучения, справка о стипендии (или её отсутствии), справки о зарплате родителя за последние 3 месяца и зарплате студента (если работает).

Если ребенка отчислят или он изменит форму обучения - выплаты прекратятся. Но пока все условия соблюдаются, на доплату претендуют оба родителя. Кстати, по состоянию на сентябрь 2021 года доплату получают 20,6 тысяч жителей Ставропольского края.