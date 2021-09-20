Бизнесмен ответит за незаконную добычу полезных ископаемых в Ставропольском крае

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном предпринимательстве в Кочубеевском районе. Об этом сообщила прокурор ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть. Фото: Генпрокуратура РФ

Мужчина в 2017 году начал добывать валунно-песчано-гравийные смеси в Кочубеевском районе. Ущерб государству оценен в 5,2 млн рублей. Кроме того, из-за деятельности бизнесмена начала деградировать земля. Вред окружающей среде в денежном эквиваленте превышает 320 млн рублей. Теперь местного жителя обвиняют в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой, и нарушении правил охраны окружающей среды.

- Расследование уголовного дела в отношении соучастника преступления продолжается. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Кочубеевский районный суд Ставропольского края, - сообщает Усачева.