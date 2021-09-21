На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 22 человека

На Ставрополье число выздоровевших к сегодняшнему утру составило 65 694. Выявлены новые случаи заражения, есть и летальные исходы. За сутки диагноз подтвердился у 349 человек.

Число зараженных в регионе достигло 82680. Продолжают умирать пациенты. За сутки скончались еще 22 человека. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Остановить распространение вируса поможет только вакцинация. Прививку от COVID-19 в крае сделали 697,9 тысячи человек, в том числе 2 тысячи за вчерашний день. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился губернатор к землякам.