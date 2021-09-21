В Невинномысске школьник попал под колеса иномарки

Инцидент произошел 20 сентября, около 17:00, на ул. Энгельса в Невинномысске. Там водитель внедорожника Тойота РАВ4 сбил мальчика, который выскочил на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. ДТП произошло вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

С переломом ноги 9-летнего мальчика доставили в больницу.

За рулем легковушки был 62-летний местный житель. В момент аварии он был трезв. За последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина не привлекался. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.