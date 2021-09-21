Трое неизвестных напали на ставропольского бизнесмена и вымогали деньги, угрожая пистолетом

Инцидент произошел в поселке Рыздвяном. Там, около полуночи, к местному бизнесмену домой ворвались трое неизвестных и потребовали передать имущество и деньги. При этом они сковали мужчину наручниками и угрожали ему пистолетом, а также ножом.

В итоге злоумышленники не смогли найти ни денег, ни драгоценностей. Вместо этого они избили потерпевшего и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались местный житель и двое жителей Новоалександровского городского округа.

Выяснилось, что злоумышленники не случайно напали на заявителя, так как изначально знали, что у него имеется собственный бизнес и рассчитывали крупно поживиться.

Против них возбудили уголовное дело по статье: «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.