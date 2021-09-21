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Происшествия21 сентября 2021 9:57

В Пятигорске мужчина из-за ревности чуть не задушил возлюбленную во время застолья

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Житель Пятигорска во время застолья угрожал убийством своей сожительнице. Женщине помогла вырваться сестра дебошира, которая, испугавшись за жизнь подруги, поспешила набрать «02». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Полицейские доставили 33-летнего местного жителя в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном.

Во время допроса оказалось, конфликт возник на почве ревности, но уже скоро мужчина на полном серьезе стал угрожать задушить обидчицу.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством».