В Пятигорске мужчина из-за ревности чуть не задушил возлюбленную во время застолья

Житель Пятигорска во время застолья угрожал убийством своей сожительнице. Женщине помогла вырваться сестра дебошира, которая, испугавшись за жизнь подруги, поспешила набрать «02». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Полицейские доставили 33-летнего местного жителя в отдел внутренних дел, где он признался в содеянном.

Во время допроса оказалось, конфликт возник на почве ревности, но уже скоро мужчина на полном серьезе стал угрожать задушить обидчицу.

Против него возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством».