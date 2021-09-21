Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в крае

На Ставрополье за вчерашний день от коронавируса скончались 22 человека Фото: Александр АБРАМОВ

На сегодняшний день число зараженных на Ставрополье достигло 82680. За сутки диагноз подтвердился у 349 человек.

Победить болезнь за вчерашний день смогли 54 пациента. К сожалению, до сих пор умирают люди с подтвержденным диагнозом. За сутки скончались 22 человека.

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким умерших. На сегодняшний день лидером по числу заболевших коронавирусом является Ставрополь.

Там за сутки диагноз подтвердился у 60 человек. Число зараженных в краевом центре достигло 16084.

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