Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в крае

На Ставрополье за вчерашний день от коронавируса скончались 22 человека
Фото: Александр АБРАМОВ
На сегодняшний день число зараженных на Ставрополье достигло 82680. За сутки диагноз подтвердился у 349 человек.
Победить болезнь за вчерашний день смогли 54 пациента. К сожалению, до сих пор умирают люди с подтвержденным диагнозом. За сутки скончались 22 человека.
Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким умерших. На сегодняшний день лидером по числу заболевших коронавирусом является Ставрополь.
Там за сутки диагноз подтвердился у 60 человек. Число зараженных в краевом центре достигло 16084.
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