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Происшествия21 сентября 2021 10:50

На Ставрополье женщина во время пьянки зарезала бывшего мужа

Супруги были в разводе, но продолжали жить в одном доме
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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59-летняя жительницы села Кочубеевского подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел 15 сентября этого года.

Известно, что супруги уже были в разводе, но по какой-то причине, продолжали вместе жить. Однажды вечером они дома распивали спиртнве напитки. Между ними завязался конфликт. Как сообщают в пресс-службе СКР России по региону, ссора возникла на почве личных неприязненных отношений.

Во время конфликта женщина схватила кухонный нож и дважды ударила им потерпевшего в область туловища. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под стражей. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.