В Национальном парке «Кисловодский» возобновили работу электромобили

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Хорошая новость для жителей и гостей Кисловодска. В Национальном парке возобновили работу электромобили. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

Маршруты движения включают основные историко-культурные и природные объекты Национального парка, формируют общее представление посетителей о достопримечательностях курорта.

Проект имеет важное социальное значение, так как позволил реализовать на территории Национального парка, имеющего сложный рельеф, принцип доступной среды для всех категорий посетителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.