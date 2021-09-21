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Происшествия21 сентября 2021 12:34

В Национальном парке «Кисловодский» возобновили работу электромобили

Маршруты движения включают основные историко-культурные и природные объекты Национального парка, формируют общее представление посетителей о достопримечательностях курорта
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Хорошая новость для жителей и гостей Кисловодска. В Национальном парке возобновили работу электромобили. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

Маршруты движения включают основные историко-культурные и природные объекты Национального парка, формируют общее представление посетителей о достопримечательностях курорта.

Проект имеет важное социальное значение, так как позволил реализовать на территории Национального парка, имеющего сложный рельеф, принцип доступной среды для всех категорий посетителей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.