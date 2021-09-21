На Ставрополье к 21 сентября выявили районы, где больше всех зараженных коронавирусом

На Ставрополье к 21 сентября зарегистрировано 82331 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки диагноз подтвердился у 349 человек. За вчерашний день скончались еще 22 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в крае достигло 2774.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день по числу зараженных коронавирусом лидирует Ставрополь. Там за вчерашний день диагноз подтвердился у 61 человека.

Число заболевших в краевом центре достигло 16145.

На втором месте расположился Невинномысск и Георгиевский городской округ, там заболело по 29 жителей. На третьем месте – Буденовский район, 27 заболевших. 25 человек заразилось в Левокумском округе, в Арзгирском округе – 20 зараженных за сутки, столько же (20) в Кисловодске.

Есть районы, где за вчерашний день не зафиксировано ни одного случая заражения: Александровский, Андроповский, Благодарненский, Изобильненский, Новоселицкий, Предгорный, Советский, Труновский, Туркменский районы и округа.

Также ни один человек не заразился коронавирусом в Лермонтове и Ессентуках.

- Остановить распространение вируса поможет только вакцинация. Прививку от COVID-19 в крае сделали 697,9 тысячи человек, в том числе 2 тысячи за вчерашний день. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к жителям региона.

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