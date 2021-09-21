В Пятигорске и в Кисловодске пройдет часть съемок фильма «Чебурашки»

В России решили экранизировать историю о Чебурашке, часть съемок пройдет в Кисловодске и Пятигорске. Авторы решили внести некоторые изменения, в частности, Чебурашка станет не мягкой игрушкой, а мохнатым зверьком.

По задумке авторов, он проживает в апельсиновой роще в далекой стране.

Премьера «Чебурашки» состоится 1 января 2023 года.

Напомним, в 2020 году в Пятигорске проходили съемки нового комедийного сериала от Comedy Club production. Тогда глава ставропольского курорта сообщал, что в съемочном процессе задействованы местные жители, в самых разных ролях, которые прошли кастинг.