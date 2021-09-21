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Общество21 сентября 2021 14:16

В Пятигорске и в Кисловодске пройдет часть съемок фильма «Чебурашки»

Премьера «Чебурашки» состоится 1 января 2023 года
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В России решили экранизировать историю о Чебурашке, часть съемок пройдет в Кисловодске и Пятигорске. Авторы решили внести некоторые изменения, в частности, Чебурашка станет не мягкой игрушкой, а мохнатым зверьком.

По задумке авторов, он проживает в апельсиновой роще в далекой стране.

Премьера «Чебурашки» состоится 1 января 2023 года.

Напомним, в 2020 году в Пятигорске проходили съемки нового комедийного сериала от Comedy Club production. Тогда глава ставропольского курорта сообщал, что в съемочном процессе задействованы местные жители, в самых разных ролях, которые прошли кастинг.