"Ставрополькрайводоканал" оштрафовано на 300 тысяч за нарушения в добыче воды

Прокуратура Ставрополья добилась наказания для ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", обвиняемого в нарушении условий пользования недрами. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что у предприятия есть лицензия на добычу подземных вод и технологическое обеспечение ресурсом объектом промышленности. Но фирма вела работы с нарушениями. Сотрудники не вели учет забираемых подземных вод и не разработали технические проекты по оценке запасов подземных вод и разработке участков недр. Распорядитель недр не получал нужную отчетность. За это предусмотрена административная ответственность.

- Ставропольским межрайонным природоохранным прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения акта ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Ставропольского края.