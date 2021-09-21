Избирком Ставропольского края сообщил об обработке 100 % бюллетеней

В Ставропольском крае к 21 сентября обработали 100% бюллетеней на выборах. Напомним, они проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Избиркома.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что по единому федеральному округу лидером стала «Единая Россия», набравшая 61,8% голосов.

На втором месте с большим отрывом находится КПРФ — 14,9%, на третьем — «Справедливая Россия — За правду» — 9,3%. Менее 5% голосов избирателей набрали ЛДПР и «Новые люди». Восемь партий набрали менее 1% каждая.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, кто прошел в Госдуму от Дагестана на выборах 2021 года. Явка в республике составила около 84%.

-Выражаю искреннюю признательность всем, кто обеспечивал избирательные процедуры, делая их доступными, комфортными и безопасными. Это сотрудники избирательных комиссий, представители органов правопорядка, - обратился к ним глава Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

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