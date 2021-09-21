4 кандидата от «Единой России» представят Ставрополье в Госдуме по итогам выборов 2021

Кандидаты от партии «Единая Россия» победили на выборах в Государственную думу в четырех одномандатных округах на Ставрополье.

Члены краевого избиркома утвердили итоговые протоколы и сводные таблицы.

Победителями выборов в своих округах стали Михаил Кузьмин (56,65%), Ольга Тимофеева (64,09%), Елена Бондаренко (52,76%) и Ольга Казакова (62,04%).

Все четверо представляли Ставропольский край в Госдуме и в предыдущем созыве. Об этом сообщил во время заседания председатель избиркома Сергей Тарасов.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Ольга Казакова по образованию учитель русского языка и литературы. До 2000 года работал в системе образования учителем или воспитателем, после декретного отпуска стала помощницей депутата краевой думы.

В 2009 году стала председателем комитета по делам молодежи правительства Ставропольского края, в 2011 году - министром культуры региона. В седьмом созыве Госдумы была первым зампредседателя комитета по культуре.

Михаил Кузьмин с 1997 по 2007 года был депутатом краевой думы. В седьмом созыве Госдумы был заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Ольга Тимофеева работала в ставропольских СМИ. Дважды проходила в краевую думу (2008 и 2011 года), была сопредседателем центрального штаба «Народный фронт «За Россию». До сих пор - член Центрального штаба ОНФ. С 2017 года была зампредом Госдумы.

Елена Бондаренко с 2007 по 2016 года была депутатом краевой думы, где возглавляла комитет по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой информации. В Госдуме состояла в комитете по делам национальностей.