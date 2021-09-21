«Россети Северный Кавказ» за 8 месяцев взыскали с должников более 2 млрд рублей

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» по итогам восьми месяцев 2021 года подали в суды порядка 33 тысяч исков о взыскании с неплательщиков более 5 млрд рублей задолженности за поставленную электроэнергию. По результатам претензионно-исковой работы в пользу энергетиков принято порядка 22 тысяч судебных актов на 2,1 млрд рублей (в том числе по искам прошлых лет).

Наибольшая сумма исковых требований приходится на Республику Дагестан - более 8,8 тысячи исков на взыскание почти 2 млрд рублей задолженности за энергоресурс. Суды уже удовлетворили требования энергокомпании по 4,5 тысячи исковых заявлений на сумму свыше 495 млн рублей. В Чеченской Республике энергетики предъявили почти 9,1 тысячи исков на 883 млн рублей. Решением судов удовлетворено более 6,5 тысячи судебных актов почти на 138 млн рублей. В Ингушетии специалисты компании в январе-августе подали в суд более 2,5 тысячи исков на 647 млн рублей. Положительное для энергокомпании решение принято по 1,8 тысячи судебных актов на 454 млн рублей.

Более 5,1 тысячи исковых заявлений на 645 млн рублей подано в Северной Осетии. По решениям судов с должников в отчетном периоде взыскано 363 млн рублей по 1,6 тысячи исковых заявлений. В Кабардино-Балкарии неплательщикам предъявлено порядка 6,6 тысячи исков на 766 млн рублей. За восемь месяцев удовлетворено почти 7 тысяч судебных актов на сумму свыше 575 млн рублей. На общую сумму более 135 млн рублей подано 719 исков в отношении должников в Карачаево-Черкесии. В отчетном периоде взыскано 78 млн рублей по 542 судебным актам.

В числе наиболее крупных удовлетворенных дел - иски Группы «Россети Северный Кавказ» к ОАО «Махачкалаводоканал» о взыскании задолженности и штрафных санкций на сумму 77 млн рублей; к ОАО «Горводоканал» на 24,1 млн рублей; к ГУП «Дагводоканал» на 26,4 млн рублей; к ОАО «Владикавказские тепловые сети» на сумму 36,6 млн рублей; к МУП «Владикавказские водопроводные сети» на сумму 27,7 млн рублей; к МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» на 26,8 млн рублей и к МУП «Водоканал» г. Нальчик на сумму 15 млн рублей.

Претензионно-исковая работа - важное направление в работе энергетиков по снижению объема дебиторской задолженности. От ее результатов зависит стабильность хозяйственной деятельности предприятия - ремонт и модернизация электросетевой инфраструктуры. Если дебитор не исполняет решение суда об уплате задолженности в добровольном порядке, компания обращается в службу судебных приставов. В их арсенале - начисление денежного взыскания за просрочку, арест имущества, банковского счета, удержание от суммы заработной платы, временное ограничение выезда за пределы России. Кроме того, в отношении должников может быть инициирована процедура банкротства.

«Россети Северный Кавказ» призывают своих абонентов более ответственно подходить к оплате счетов за использованный ресурс. В первую очередь, это в интересах самих потребителей, поскольку долги не исчезают, но всегда растут. Не произвели платеж в установленные сроки - к задолженности прибавится пеня. Допустили ограничение режима потребления - понесете дополнительные расходы на услуги сетевой организации по введению ограничения и возобновлению подачи ресурса. Довели ситуацию до исполнительного производства - сумма, предъявляемая к оплате, будет выше фактического долга, т. к. в нее будет включен и исполнительский сбор в доход государства в размере 7% от суммы задолженности.