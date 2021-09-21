На Ставрополье за сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2678 человек больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 20 сентября получили 697880 человек. За последние сутки +2090 человек. Вторым компонентом в крае привились уже 655559 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 2678 человек больше.

Остаток вакцины на 21 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 239248 доз, а по второму 140261 дозу.

Количество людей 60+ получивших вакцину в нашем регионе составляет 206549 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 940 человек.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье число выздоровевших к сегодняшнему утру составило 65 694. Выявлены новые случаи заражения, есть и летальные исходы. За сутки диагноз подтвердился у 349 человек.

Число зараженных в регионе достигло 82680. Продолжают умирать пациенты. За сутки скончались еще 22 человека. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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