В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались 23 человека

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 23 человека. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Число умерших в крае достигло 2797. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 352 человек. Число выздоровевших на Ставрополье достигло 65813.

На Ставрополье продолжается прививочная кампания.

В целом в нашем крае прививку от коронавируса уже сделали более 700 тысяч человек. В том числе, почти 660 тысяч из них получили оба компонента вакцины.

- Всем желаю здоровья! Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.