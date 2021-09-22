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Общество22 сентября 2021 8:46

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса скончались 23 человека

Число умерших в регионе достигло 2797
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще 23 человека. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Число умерших в крае достигло 2797. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 352 человек. Число выздоровевших на Ставрополье достигло 65813.

На Ставрополье продолжается прививочная кампания.

В целом в нашем крае прививку от коронавируса уже сделали более 700 тысяч человек. В том числе, почти 660 тысяч из них получили оба компонента вакцины.

- Всем желаю здоровья! Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.