На Ставрополье за сутки выписали еще 119 пациентов. Общее число тех, кто сумел преодолеть заболевание, – 65813.

К сожалению, зафиксированы и новые летальные исходы. За сутки скончались 23 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших на Ставрополье достигло 2797. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 352 человека. Число зараженных в крае достигло 83032.

Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом в нашем крае.